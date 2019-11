“Te voy a pasar a un puñetas que tienes trabajando, ahí te lo voy a pasar”, le dijo Treviño al hombre con el que se comunicó y al que identificó como Víctor, el pasado 26 de noviembre.

“¿Un puñetas? Para empezar, a mí no me falta al respeto, ni me diga así, señor”, le respondió el uniformado al que el político insultó.

“¡Vete a la ver%@!”, le gritó el exalcalde y en seguida empezó a golpear al agente de tránsito que lo detuvo. Mientras eso ocurría, Treviño le decía a Victor que supuestamente lo estaban “agrediendo”.

En vez de calmarse y aceptar su error, el político les lanzó puños e insultos a los uniformados que intentaban arrestarlo por su comportamiento. Al final, los policías pudieron llevárselo.

De acuerdo con el periódico Milenio, Treviño fue detenido durante 3 horas, pero quedó libre luego de pagar una multa de 15.000 pesos mexicanos (más de 2’600.000 pesos colombianos).

A continuación puede ver el video: