En su video, y con acento paisa, la mujer empieza enfatizando en que más de 300 uniformados de la Policía han salido heridos por las marchas y disturbios que se desarrollan en Bogotá y en varias ciudades en la última semana.

Además, se refirió a Dilan Cruz, el joven que murió en días recientes por un impacto en su cabeza que recibió de parte del Esmad, y criticó a quienes han protestado por su muerte.

“¿Ustedes si entienden ese número (los 300 policías)? Pues yo no creo porque no han hecho sino joder por uno. Qué pesar. Nadie está diciendo riámonos de la muerte de Dilan, no; pero por qué no miramos que fueron 300 uniformados heridos tratando de defender y hacer que las manifestaciones fueran pacíficas”, dice la mujer, que grabó la primera parte del video en un cuarto.