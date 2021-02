green

Spota, de acuerdo con el portal Infobae, pasó sus últimos 11 meses de vida hospitalizado por culpa del coronavirus. El expresidente de Huracán entre 1986 y 1989 murió a sus 76 años, dejando 4 hijos y 6 nietos.

El argentino, abogado de profesión, contrajo el COVID-19 en marzo de 2020 y durante todo este tiempo sufrió accidentes cerebrovasculares y tuvieron que hacerle varias transfusiones de sangre, contó un allegado al mismo medio.

“Por su fuerza de voluntad, nos ilusionamos pensando que se iba a reponer, pero lamentablemente no pudo ser”, agregó esa fuente al portal argentino.

Tras la muerte de Alberto Gaspar Mario Spota, su esposa Marta Repetto y su amante, Raquel Contreras, se cruzaron en los mensajes fúnebres del importante periódico La Nación.

Estos mensajes se compartieron en la versión impresa y en la versión digital de ese rotativo, por lo que la curiosa escena se viralizó en diferentes redes sociales.

“Te espero en el sueño de siempre, no llegues tarde. Hasta pronto mi osito querido, ejemplo de trabajo y perseverancia. Fui aprendiz de tu gran sabiduría y todo lo que sé de leyes me lo enseñaste vos. Gracias por tantos sueños que me cumpliste. De los 30 años de amor, los últimos 15 solo fueron de dicha, de largas charlas”, escribió primero Raquel Contreras en los avisos fúnebres de La Nación.

Marta Repetto, que reclama ser la oficial, también mandó a poner un mensaje en el mismo diario, sin saber que el primero se había publicado. “Tu esposa Marta Repetto, tus hijas, tus hijos, tus nietos y tus yernos te despedimos con un profundo dolor y amor eterno. Fuiste el mejor esposo, padre y abuelo. Siempre generoso e incondicional, te amamos”.

Un amigo de Spota habló con La Nación y calificó el aviso de Contreras como una “guachada”, si bien reconoció que el expresidente de Huracán tuvo alguna relación con esa mujer, dice que no cree que haya sido como ella la describió en el mensaje.

“Habrá sido una relación esporádica después de todo. Con Marta, que es la mujer, está unido hace 30 años. Que yo sepa, ni dormía fuera de la casa, ni estaba de jolgorio”, expresó al mismo diario el amigo del abogado y reveló que Raquel Contreras no fue al velorio del hombre que supuestamente amaba tanto.

Por su parte, la amante también habló con La Nación y dijo no tener ni idea que el cruce entre ella y Repetto se estaba comentando a nivel nacional, lo que sí aseguró fue que la esposa de Alberto Gaspar Mario Spota tenía conocimiento de su relación por fuera del matrimonio.

“Sabe muy bien nuestra historia de amor. Se ha hecho eco durante años molestándome. Sabe perfectamente. Yo creo que no es necesario de mi parte aclarar nada. Esa mujer, porque no es una señora, sabe toda nuestra historia”, sentenció Raquel Contreras.

“Él siempre me dará fortalezas, como siempre me dio. No hagan caso a esas bajezas”, finalizó la mujer se le preguntó sobre la relación que tuvo con el abogado y la situación en la que estaba inmiscuida.