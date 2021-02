De acuerdo con el canal Crónica TV, el suceso ocurrió este martes 23 de febrero sobre las 8:30 de la noche en un edificio ubicado en el barrio Chacarita, de Buenos Aires.

Walter, como fue identificada la víctima del robo, contó a ese medio que invitó a su casa a una mujer que conoció por Tinder hace pocos días para que tomaran algo.

En video quedó registrado el momento en el que el hombre, de 50 años de edad, ingresa al edificio residencial con la mujer y toman el ascensor para subir al apartamento.

Ya dentro de la vivienda, según el relato de Walter, después del tercer trago empezó a sentirse raro y con mucho sueño. La ladrona le puso un fuerte sedante en la bebida, indica el medio argentino.

“Esto fue hace dos días y todavía sufro falta de memoria. Cuando me hizo efecto, me desplomé y creo que me golpeé contra una mesa”, expresó el hombre a Crónica TV y reveló que cuando se despertó estaba atado de pies y de manos y la mujer que conoció por Tinder ya se había esfumado.