Durante una intervención en el programa televisivo ‘PH Podemos Hablar’, la ‘vedette’ bonaerense dio detalles de lo que fue su encuentro con Pablo Escobar en Colombia, en 1972. Todo se dio en el marco de un concurso de belleza en el que Pablo Escobar fue su acompañante, tal como lo recoge El Clarín.

Sin embargo, al momento de conocerlo, Escobar era un joven de 20 años cuyo nombre no había comenzado a sonar en el país y no había tampoco muchas pistas sobre la incidencia que tendría en la vida pública, política y hasta militar de Colombia.

Detalló a un Escobar tímido que la admiró durante todo el tiempo que estuvo asistiéndola.

Y es que la tormentosa relación de Alfano con su madre casi termina deparándole un futuro completamente incierto y, por lo demás, complejo: ser la esposa del capo Pablo Escobar Gaviria.

Ella siempre se sumaba. Le encantaba este muchachito; en ese momento no se sabía nada de sus orígenes. Mi mamá quería que me casara con él, porque a ella le convenía”, recordó.

En posteriores declaraciones a El Nueve, Alfano confesó sentirse sorprendida por haber estado tan cerca de alguien que marcó la historia de la mafia en Colombia y en el mundo.

“A mí me cuesta pensar que esa persona de la que hablaba todo el mundo, Pablo Escobar Gaviria, era ese muchachito que me acompañaba a todos los eventos y que a mí no me gustaba mucho”, dijo.