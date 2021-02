De acuerdo con el canal Crónica TV, el reprochable suceso ocurrió el pasado martes, más exactamente en ciudad de Oncativo.

Viale fue capturado, trasladado al Establecimiento Penitenciario (EP) N ° 9 de esa localidad cordobesa y acusado de los delitos de amenazas calificadas, desobediencia a la autoridad y violación de domicilio, indica el mismo medio.

Los videos revelados por el canal argentino, y viralizados en diferentes redes sociales, muestran al sujeto rompiendo el carro de su expareja con un martillo, mientras ella, mientras graba, denuncia que recién la había agredido.

“No tengo cómo defenderme”, se le escucha decir a la mujer en varias ocasiones y agrega: “Me hiciste re cagar. Mira cómo me dejaste. Me cagaste a palos recién. Qué es lo que tenés en la cabeza. No te hagás la víctima y rajá a la bosta de acá”.