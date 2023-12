Un inesperado motivo fue la razón por la que una joven, que compartió su historia viral en redes sociales, terminó saliendo de una entrevista de trabajo con poco tiempo de haber entrado.

Se trata de Alexa King, una cantante radicada en Londres, la cual contó su anécdota en redes sociales y despertó compasión en los usuarios que comentaron y compartieron su video, el cual grabó con mucho descontento.

Ella cuenta que envió su hoja de vida a una empresa y que la encargada de hacer las entrevistas la llamó para acordar una fecha para conversar con ella. Muy emocionada, decidió aceptar e inmediatamente acordaron para charlar por medio de una videollamada.

King cuenta que cuando acordaron la llamada, comenzaron a hablar y cuando ella estaba hablando, la entrevistadora decidió frenarla en seco y le dijo: “Tendré que detenerte” y ella preguntó la razón. “No tienes la experiencia”, le respondió.

Para la joven sacar el tiempo de la entrevista fue invertir el tiempo en prepararse y, por supuesto, pensó que la persona que la iba a entrevistar ya había visto su hoja de vida y conocía qué tipo de experiencia tenía. “Si estuvieras lista para la entrevista ya deberías saber la experiencia que tengo”, complementó.

Pero lo más desmotivante y absurdo de todo es que la mujer de la empresa le dijo que cuando la escuchaba hablar sentía que era perfecta para el cargo, pero que la rechazaba porque no tenía experiencia laboral en el sector. El caso se suma a varios relacionados, como el del trabajador que hizo trampa en entrevista y el reclutador se le burló.

“No importa qué tan bueno seas. No importa que tengas las habilidades. No importa lo que tengas. Tiene la salsa, pero no la quiero comprar. Eres la salsa que quiero, pero no la quiero”, dijo antes de hacer cara de estupefacta sin entender lo que había pasado.

Ella trató de convencer a la entrevistadora de que podía ejercer con éxito el cargo y transferir las habilidades que tiene de sus anteriores trabajos a este nuevo, pero simplemente no fue suficiente. “Estoy enojada con ella. ¿Por qué estamos haciendo esta entrevista? ¿No leíste mi hoja de vida? Parece que tienes un problema, desperdiciaste mi tiempo, porque me preparé para esta llamada”, dijo a la cámara desahogándose.

La joven recibió muchos comentarios de consuelo debido a que muchos se identificaron con su historia. “Cómo se supone que adquiriremos la experiencia si no nos la dan”, dice un comentario de una usuaria, junto a otros más en ese mismo tono.

