Todos aquellos quienes aspiran a viajar rumbo a Estados Unidos están expuestos a que les nieguen el documento migratorio exigido por las autoridades de ese país para entrar. Son miles los casos que a diario se presentan de negación de solicitudes de visa en las diferentes embajadas que tiene en muchos lugares del mundo.

Por ejemplo, está el caso reciente de Claudia Taboada, una joven peruana que se llevó una sorpresa cuando le negaron la visa por un posible error en una respuesta.

Aunque hay varias razones por las cuales niegan la visa estadounidense, el concepto final de aprobar el documento le pertenece al agente consular que esté haciendo cada entrevista. Y a pesar de que pareciera que no se lo pueden negar a un experto en viajes, por su amplia experiencia en el tema, en los últimos días le sucedió a uno.

El caso le ocurrió al creador de contenido @viajerillo_ en TikTok, quien acumula más de 87.300 seguidores en la red social y contó a sus seguidores cuáles fueron las preguntas que le hicieron, además de su posible error.

Las preguntas fueron claras y concisas y así las respondió el venezolano, residente en Perú, junto a su hermano y su mamá cuando llegó a la Embajada de Estadios Unidos en ese país.

Preguntas que le hicieron a hombre que le negaron la visa

La primera fue: “¿Son venezolanos?”, la respuesta fue “sí”. La segunda: ¿Cuánto llevan viviendo en Perú?, a lo que la respuesta fue “Tengo seis años, mi hermano siete y mi mamá respondió que tiene tres años”. Luego, la agente prosiguió con la tercera pregunta: “¿Qué lugares has visitado?”, a lo que él respondió que conocía el 70 % de Perú y le falta 30 % por conocer.

La cuarta pregunta fue: “¿Van para Florida?” y él contestó que sí y que se dirigían hacia la ciudad de Miami. Luego, le preguntaron si por la suma de dinero que declaró pagaba impuestos y señaló que sí, pero considera que sospecharon sobre sus fuentes de ingresos.

Hasta que llegó la pregunta que, para él, fue donde todo marchó mal: “¿A qué se dedica?”, y él contestó: “soy creador de contenido y a raíz de eso tengo mi propia agencia de viajes” y mostró la planilla, el formulario DS-160, en donde habían más cosas reportadas.

“No es que no sabía, porque sí me habían dicho, pero yo pensaba que con eso era suficiente. Resulta que para allá toca ir a contarles todo: tengo esto, tengo este, tengo aquello. Me agacho, me meto, me tiro un pedo. No sabía que había que contar todo para poder justificar el ingreso que yo tenía”, señaló. Su caso se suma a varios de personas que no saben las razones de que les hayan negado el documento migratorio, como el de la funcionaria del Inpec que dice que no la admitieron por estar soltera y sin hijos.

