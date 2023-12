Los negociables y los no negociables dentro de una relación, son reglas y acuerdos que cada pareja decide en intimidada. No llegar tarde, no saludar a una persona de determinada manera, suelen ser algunas de las condiciones que ciertas parejas adoptan. Sin embargo, el caso de esta mujer llamada Layla se hizo viral porque ella no lo deja tener amigas ni mucho menos redes sociales.

Según lo que ha comentado la mujer en varios videos, proviene de Venezuela y desde los 16 años empezó a practicar el Islam, cuando se mudó a Bélgica.

Allí conoció a una amiga que estaba empezando a entrar en el mundo de esta religión y ella quiso conocer un poco más, hasta que tomó la decisión de hacerlo completamente.

Su vida cambió cuando entró a una aplicación de citas solo para musulmanes, en donde se pueden encontrar hombres que se quieren casar. Allí encontró al hombre que hoy en día es su esposo, empezaron a hablar y finalmente se conocieron.

Ahora, ya tienen una familia conformada y varios hijos, así que aprovechó para hablar de la dinámica que tienen dentro de su relación, lo que terminó por sorprender a varios de sus seguidores.

“Mi marido no puede tener ninguna amiga. Cuando yo conocí le dije que una de las reglas que yo ponía en la relación era que no tuviese amigas mujeres. Yo soy latinoamericana y allá los hombres tienen muchas amigas, lo que a mi parecer, no está bien y eso no funciona conmigo porque yo soy muy celosa. Mi marido tampoco puede salir con sus amigos, no puede salir a ver futbol con ellos. Su única amiga soy yo, su acompañante para ver carreras, futbol, carros, motos, lo que él quiera, soy yo. Regla 3, no puede tener redes sociales, la única que tiene es Facebook y solo tiene a su familia”.

Los comentarios de varios usuarios se hicieron sentir en dicho video y le dijeron que era una mujer completamente insegura y que no era justo con el hombre.

A pesar de eso, ella tiene las mismas reglas, pues su marido no le permite trabajar donde haya hombres ni mucho menos tener amigos del sexo opuesto.

¿Por qué algunos musulmanes no comparten fotos de sus esposas en redes sociales?

Según lo que reveló Layla en otro de sus videos, los musulmanes no tienen la práctica de presumir en sus redes sociales porque aseguran que ni sus amigos ni ningún otro hombre tiene derecho a ver a su esposa, sobre todo porque consideran que les pueden desear cosas malas.

