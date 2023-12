Estados Unidos se mantiene como el destino favorito de latinos que quieren hacer turismo o radicarse allí por las oportunidades de empleo disponibles. Sin embargo, la entrada a ese país es un dolor de cabeza para muchos, incluso si solo necesitan hacer una escala.

Ese es el caso de Trinidad Iyecorat, una chilena que vive en Francia y que tuvo una experiencia bastante curiosa en un aeropuerto estadounidense, al cual llegó para hacer una escala y volar a su país de origen.

“Migración de Estados Unidos no es para nada como esperaba”, inició diciendo en un video que acumula más de 37.000 reproducciones en TikTok. Según explicó, esperaba que la interrogaran hasta que demostrara que no iba a quedarse a vivir allí. Sin embargo, no fue así.

Su llegada a Miami fue extraña, ya que un policía intentó persuadirla para que dejara Francia y se mudara a Estados Unidos. “Literalmente me estaba diciendo: ‘¿Por qué vives en Francia?, vente a vivir acá, aplica a esta visa, te va a ir mucho mejor que en Francia’”, describió.

La joven contó que, aunque había una larga fila de personas esperando, el policía seguía explicándole el trámite migratorio que debía seguir para cambiar su residencia.

“Que me viniera para acá, que mejor migrara para Estados Unidos, que me iba a ir mucho mejor, que bla, bla, bla. Me dio información de la visa J1 y un montón de cosas”, recordó sobre el particular momento.

Pese a que en el video expresó que de algún modo fue positivo lo que él le dijo, en los comentarios afirmó que seguramente se trata de una pregunta trampa para que las personas entren en confianza y digan si se van a quedar en Estados Unidos: “A veces te dicen eso para que entres en confianza con ellos, lo usan como estrategia”.

Otros internautas también enfatizaron en que posiblemente se trata de una jugada de las autoridades migratorias para determinar con mayor certeza si un viajero solo hará escala: “Depende de tu registro de viajes, tu pinta y antecedentes. Eso que te dijo es para ver si caes, porque después tienen un motivo para no dejarte entrar”.

