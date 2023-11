Estados Unidos es quizá el destino más recurrente de latinos que quieren hacer turismo o hasta radicarse allí por las múltiples oportunidades de empleo. Sin embargo, la entrada a ese país es un dolor de cabeza para muchos.

(Lea también: A latina le negaron la visa para EE. UU., pero luego consiguió la residencia; ¿cómo hizo?)

Ese es el caso de @davidsagasguty, un creador de contenido colombiano. El hombre relató en dos videos cómo fue su experiencia al llegar al aeropuerto de Miami, incluyendo la decepción que se llevó, pese a tener su visa en regla.

El joven relató que durante varios años se fue a trabajar a territorio estadounidense por jornadas de cuatro o cinco meses con visa de turista, una actividad ilegal allí. Luego regresaba a Colombia y aprovechaba la diferencia del cambio. Así pasó en varias ocasiones, hasta que hace un tiempo quiso volver y ya no le permitieron el ingreso.

El colombiano llegó al sur de Florida con la esperanza de que le permitieran entrar, pero los oficiales de migración lo sometieron a un interrogatorio, algo que hacen con los extranjeros que resultan sospechosos.

“Tienen registro de cuántas veces has entrado y salido, entonces ese fue el factor más importante para que no me dejaran pasar”, explicó el joven en su video, el cual acumula más de medio millón de reproducciones en TikTok.

Según cuenta, le hicieron las preguntas de rigor, como cuánto dinero llevaba en efectivo, cuánto tiempo se iba a quedar y cuánta plata tenía en sus cuentas bancarias. De acuerdo con su versión, trataron de hacerle admitir la razón por la que se había quedado por varios meses en EE. UU. Sin embargo, el ‘tiktoker’ no accedió.

“El tipo de migraciones me pidió mi pasaporte, se lo di y le puso como un sticker naranja… Al poco rato llegó la policía, me hicieron más preguntas y me dijeron que ellos ya sabían que yo había venido a trabajar”, detalló.

Lee También

Al joven lo mantuvieron detenido por unas cinco horas y todo el tiempo lo cuestionaban acerca de su pasado en Estados Unidos. En el video confiesa que sufrió tanta presión que admitió que se había quedado a trabajar de manera ilegal en el pasado, ya que lo único que deseaba era que lo dejaran salir y volver con su familia.

Pese a que aceptó que lo que había hecho era ilegal, el joven opinó que su caso le puede ocurrir incluso a aquellos que no hayan infringido las leyes, ya que fue su miedo el que le jugó en contra.

“Me metieron mucha psicología del miedo, yo me asusté mucho. Si algún día les pasa eso no demuestren miedo, no se sientan así, ese fue el error más determinante que cometí para que me quitaran la visa”, concluyó.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.