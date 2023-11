Estados Unidos es uno de los destinos favoritos de los colombianos que quieren hacer turismo o hasta radicarse allí por las múltiples oportunidades de empleo. Sin embargo, la entrada a ese país es un dolor de cabeza para muchos.

Ese es el caso de Paz Quiroz, una mujer colombiana que utilizó sus redes sociales para contar el problema que tuvo con el trámite de la visa. De acuerdo con su relato, sin ningún motivo le negaron el documento para el ingreso a dicho país.

Ella tenía la intención de viajar a Nueva York con motivo de su luna de miel. El trámite para la visa lo hizo con varios meses de anterioridad. “Nos casábamos y nos íbamos a gastar nuestros pocos pesitos que habíamos ahorrado en Nueva York. Ese era el sueño”, recordó en un video que se viralizó en TikTok y acumula más de tres millones de reproducciones.

La colombiana continuó su relató asegurando que la idea de su pareja y ella no era de ir a trabajar, sino solo ir a “turistear” durante 15 días.

Luego de hacer el trámite previo, llegó el tiempo de acudir a la entrevista. Ahí, contó, las cosas se complicaron, ya que tuvo que hacer fila por varias horas, mientras era tratada de mala manera.

Después de mucho tiempo de esperar que fuera su turno, por fin estuvo frente al cónsul que la entrevistaría. Ahí, la mujer dijo indignada que solo le hicieron tres preguntas sin siquiera voltear a verla: “¿Cuál es el motivo del viaje? ¿Tiene familiares en los Estados Unidos? y ¿En qué trabaja?”.

La mujer contestó que no tenía familiares ilegales en EE. UU., además que contaba con solvencia económica debido a que tiene un negocio. Por esto, creyó que solo sería una formalidad, pero se llevó una desagradable sorpresa.

“Este tipo, sin mirarme, me dice: ‘Oye no, por ahora no eres viable’, pero no te explica nada”, recordó, agregó que le “parece terrible que los colombianos nos sometamos a este tipo de cosas sencillamente por ir a un país que no quiere que vayamos”, finalizó.