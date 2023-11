La visa de Estados Unidos es uno de los trámites migratorios más solicitados por los colombianos. Prueba de ello es la cifra histórica de aprobación que se registró en los últimos meses.

Desafortunadamente, hay muchas malas experiencias de personas que han perdido mucho dinero por hacer este trámite y salir sin el documento. Una joven contó su caso en TikTok y se volvió viral.

Se trata de Laura Durango, una mujer emprendedora que tiene un spa de cejas en Medellín y que viajó junto a su pareja a Bogotá para hacer el trámite que estaban esperando hace más de dos años. Ella contó con tristeza que les negaron la entrada a ese país y que es decepcionante que después de tanto tiempo no les pidan mucho información y simplemente decidan rechazarlos, como a la joven que contó que cometió error en una respuesta.

“Sacar los recursos para pagar los derechos consulares, hospedaje, tiquetes, alimentación. Uno dice ‘todo lo que invertí, todo lo que esperé para que llegáramos a la Embajada, no nos preguntaran prácticamente nada y nos dijeran que no estábamos preparados para entrar a Estados Unidos'”, dijo la mujer.

En otro video reveló que las preguntas que les hicieron fueron básicamente tres muy sencillas: cuáles eran los intereses del viaje, por qué Estados Unidos y no otro país y si eran legalmente casados. Luego de eso, terminó sin entender por qué no los admitieron.

Durango dio un consejo a quienes están próximos a tener su entrevista para obtener la visa estadounidense. “No se preocupen por lo que les van a preguntar y no se asusten si no han salido del país. En todo este tiempo he conocido casos de gente que impresiona saber por qué no se la dieron y a otras por qué se la dieron”, agregó.

Añadió que ella llevó una carpeta llena de documentos de los cuales no le pidieron ninguno y que a pesar de que pidió asesoría “no sirvió de nada”. “Yo pienso que acá simplemente yo no fui ese ‘Tin Marín de Do Pingüe’ que hacen y simplemente no tuve esa suerte”, señaló.

Por último, dijo que como aprendizaje la próxima vez que se presente lo hará sola y su novio también lo gestionará por su cuenta. Dijo que no está de más que le pidan los documentos y que permitan demostrar que no tiene interés de quedarse en ese país, lo que no pudo hacer otra mujer que cometió grave error en su pasado y a la que también se la negaron.

