Estados Unidos es el destino favorito de los latinos que buscan mejores oportunidades de empleo. Casi un millón de colombianos viven allí. Sin embargo, el ingreso a país es un dolor de cabeza para muchos debido a la solicitud de la visa.

Ese es el caso de una mujer mexicana que compartió una serie de videos acerca de su experiencia al tratar de obtener la visa para viajar a Estados Unidos para ella y su familia. Ella explicó que le negaron el documento y expuso cuáles fueron sus errores.

Según contó, contrató a una tramitadora que la ayudó a llenar los formularios clave para la visa. De Lucio comentó que su primer error fue ir con sus hijos a la cita y no llevar fotos de ellos, que tienen edades de tres años y nueve meses.

Al parecer, siguió las indicaciones que le dio la tramitadora. De acuerdo con su relato, dicha mujer le dijo que no era necesario llevar las fotografías, porque con los menores de edad era suficiente. “Ellos son los expertos, con lo que me digan me voy a guiar”, aseguró.

El segundo error que cometió, a su juicio, fue decir que iba a visitar a un familiar que vive en Estados Unidos. Según expresó en el video, el posible problema estuvo en el formato DS-160, porque quizás debió ser más específica.

La mujer también explicó que después de que el cónsul le preguntó a qué iba a Estados Unidos y tras responder que pretendía pasar la Navidad con un familiar en Illinois, este le dio un papel en el que le hizo saber que tanto ella como su familia tenían la visa negada. “En mi papelito dice que no tengo lazos fuertes que me amarren a mi país”, recordó.

Finalmente, la mujer comentó que es abogada y junto con su esposo tiene una pequeña empresa, por lo que cree que las fallas en las que incurrió fueron responsabilidad de la tramitadora.

Por qué niegan la visa para Estados Unidos

Aunque a pocas personas les informan por qué les niegan la visa, habría cinco motivos principales por las que no se expide dicho documento necesario para ingresar a Estados Unidos:

Situación familiar: los arraigos familiares fuertes en Estados Unidos pueden ser un riesgo que lleve a que el solicitante se quede de manera permanente. Situación financiera: en caso de que el solicitante exponga una situación económica personal no estable podría llevar a la negación del documento. Desinformación del viaje: es fundamentalmente tener claros los tiempos y lugares de viaje. Historial de viajes: si es una persona que no suele salir del país, y tiene conexiones familiares en Estados Unidos, es propensa a ser rechazada. Lazos fuertes con el país de origen: es necesario demostrar que el solicitante debe regresar a su país de origen.

