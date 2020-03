Tan solo en el primer día de simulacro de aislamiento, declarado por la alcaldesa, Claudia López, un bogotano publicó en su cuenta de Twitter las imágenes de un zorro cangrejero caminando cerca de las zonas verdes de un conjunto, informó Semana Sostenible.

Varios funcionarios públicos y comunidad en general reaccionaron a las imágenes. Puntualmente Jorge Escobar, director de la Fundación Humedales Bogotá, hizo un hilo en esta red social informando que este es el tercer reporte reciente de un zorro en la ciudad.

El primero fue en el 2016 y el segundo durante el 2017.

La ambientalista y hoy rectora de la EAN, Brigitte Baptiste, expresó que es fácil observar a estar especie en los caminos rurales y fincas de Bogotá. “Siempre grato verte”, dijo en su cuenta.

Además, la concejal y activista por los derechos de los animales Andrea Padilla se comunicó con Martín Peñalosa, quien publicó el video inicialmente, para conocer más detalles sobre la manifestación del zorro en la zona.

Ivonne: me dice @Martin_Penalosa que ya no está allí. Le pedí que si vuelven a verlo me avisen. La primera entidad que debe ser notificada es @Ambientebogota Atentos.

— Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) March 20, 2020