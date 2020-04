“Solo me quedaban 12 latas. Tomo una cerveza todas las noches, porque la cerveza contiene vitaminas”, aseguró la mujer, de Seminole (EE. UU.), en una entrevista con KDKA.

Ante esa petición y aprovechando la popularidad de la anciana, la empresa Molson Coors le envió 150 latas de cerveza a Olive, quien, como era de esperarse, quedó contenta con su regalo, señaló el mismo medio.

A continuación puede ver la foto de la mujer pidiendo más cerveza y otras 2 imágenes de ella luego de recibir su tan esperado líquido:

JUST IN: 93-year-old Olive Veronesi of Seminole, PA, who held up a sign at her window asking for more beer, has received a delivery from @CoorsLight. The brand tells me 150 cans arrived at her house today. pic.twitter.com/c2lfGFBBTS

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 13, 2020