“Pero si no hay nadie en la calle y te vas a venir a chocar conmigo”, dice el conductor furioso ya afuera del carro después del incidente que no quedó registrado en el video.

Al parecer, el domiciliario trata de ofrecer disculpas, pero eso na calma la rabia del taxista, que entre una y otra grosería le sigue reclamando.

“Dios mío santísimo… No me importa marica, porque no ponen cuidado”, sigue desesperado y gritando el taxista, mientras el video demuestra que por esa calle solo transitan motos y vehículos de transporte público.

Colombia entra este miércoles en cuarentena obligatoria, decretada por el presidente Iván Duque, aunque este fin de semana con festivo incluído muchos lugares del país se unieron al simulacro de aislamiento preventido, por lo que miles de personas se quedaron en sus casas.

Colombia, hasta el momento, tiene 304 casos confirmados de COVID-19, con 3 muertes.