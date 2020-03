Seb Costello, periodista de Nine News, compartió la foto en Twitter y escribió lo siguiente:

De acuerdo con el comunicador, testigos de lo sucedido reportaron que la abuelita “estaba llorando” en el supermercado por no haber podido comprar lo necesario para su casa.

Y es que las compras exageradas han sido una constante en todo el mundo durante la crisis del coronavirus, a pesar de que en cada país se ha dicho que hay comida suficiente.

En Colombia, por ejemplo, se han visto innumerables filas en los supermercados debido al pánico irracional de que supuestamente habrá desabastecimiento durante los días de aislamiento.

De hecho, en Corabastos, principal plaza de mercado de Bogotá, los precios de los alimentos se elevaron debido a esa paranoia, pues la alta demanda hace encarecer los productos.

A continuación puede ver la publicación de Seb Costello:

Midday today.

Port Melbourne Coles.

Canned food aisle.

I’m told she was in tears.

This captures who is suffering from the me-first, unnecessary, trend of panic buying.

As @ScottMorrisonMP it “has to stop”. @9NewsAUS @theage @ACurrentAffair9 #coronavirus pic.twitter.com/sFMx8RFeb7

— Seb Costello (@SebCostello9) March 19, 2020