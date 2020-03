De acuerdo con el portal Republic World, 2 elefantes, de una manada de 14 que atravesaba el campo, se comió unos 30 kilos del maíz fermentado.

Los animales fueron encontrados más adelante en un campo de té, durmiendo profundamente la borrachera, indica el mismo medio.

Las imágenes virales fueron publicadas en Twitter por el oficial de IPS HGS Dhaliwal, el cual asegura que los elefantes estaban buscando comida en el bosque.

Según Dhaliwal el curioso suceso aconteció el pasado 11 de marzo y varios internautas, sorprendidos, comentaron su publicación.

“Muy tiernos”, “Se ven hermosos” o “Espero que los elefantes se recuperen”, fueron algunas de las respuestas que recibió la publicación viral, que cuenta con más de 573 retuits y 1.800 ‘me gusta’.

Xishuangbana, Yunnan, China. 11 March, a herd of 14 elephants went to village. Looking for corn and other foodstuffs. Apparently, They also polished 30 KG of corn whisky!

Two of the males got completely drunk, and made themselves a pair of cutest internet sensation in China. pic.twitter.com/bflXHa8sST

— HGS Dhaliwal (@hgsdhaliwalips) March 18, 2020