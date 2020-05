El niño explicó al oficial, que lo detuvo el lunes por sobrepasar los límites de velocidad, que había escapado de su casa porque su mamá se había negado a comprarle un Lamborghini.

En un video divulgado por la policía, se puede ver la camioneta que manejaba, errático, el niño junto a otros autos y camiones que circulaban a toda velocidad.

Cuando el oficial Rick Morgan activa la sirena, el vehículo se detiene a la izquierda de la autopista.

“Mientras Morgan se acercaba a pie por el lado del conductor del vehículo, pensó que era extraño que no pudiera ver la cabeza del conductor desde la ventanilla trasera”, dijo un comunicado publicado este martes por el cuerpo policial.

La policía dijo que el niño, que no fue identificado, logró conducir hasta unos dos o tres km de su casa antes de que lo detuvieran y se pusieran en contacto con sus padres.

“La familia informó que el hermano mayor del chico lo estaba cuidando esa mañana, el hermano se durmió y el chico tomó las llaves de la camioneta de un gancho en su casa”, indicó la declaración.

“Afortunadamente, nadie resultó herido y ninguna propiedad sufrió daño alguno durante su corta salida”, dijo la policía.

