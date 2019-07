Ian Lampman, testigo del hecho, aseguró a Global News que todo ocurrió el pasado viernes hacia las 8 de la mañana. “¡No puedo ver, no me tomen fotos!”, dijo la conductora, según él.

El hombre añadió que, en cierto momento, la mujer se detuvo y se bajó, por lo que él pensó que algo le había pasado. Sin embargo, ella continuó su camino y siguió gritándoles a los transeúntes.

“Pensé que estaba loca y que podría haber matado o herido gravemente a alguien”, indicó Ian al mismo medio.

El portal señaló que las autoridades ya están investigando lo sucedido.

Estos son 2 videos del hecho:

@steeletalk not sure if you have seen this. pic.twitter.com/ZO5lTVzzeF

— r15 (@Rhall15) July 20, 2019