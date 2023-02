La ‘influencer’ Alessandra Anguiano es una mexicana que suele publicar clips para “liberar el poder femenino”, como lo describe en su cuenta oficial de TikTok, que aparece como @alessa_anguiano.

Esta vez, la joven generó polémica luego de subir un video donde les recomendó a las mujeres no salir con hombres que invitan a tomarse un café y otras actividades que no serían ideales para ella.

La ‘influencer’ superó las 700.000 visualizaciones en la grabación, que también causó revuelo en la red social y algunos criticaron las declaraciones que hizo la joven.

“A mí me gusta la sencillez, muchas cosas de las que dices son una exageración”, “el que me invitó un cafecito y a caminar por ahí porque no tiene coche, ahora me está invitando a vivir con él a Francia”, “el chiste es conocerse, incluso en un café, bar o galería; sinceramente no le veo lo malo o alarmante”, comentaron algunos usuarios en el TikTok.