En el video se observa a la mujer levantando sus cejas para hacer énfasis ante la plática de las cinco cosas (señala con sus dedos) de la moza del esposo que no le gustan, y comienza diciendo:

Solamente lo llama en las quincenas

“Si necesita salir con él y no tiene dinero, solo basta que me avise para prestarle, pero interesada, no. Él tiene sentimientos, él se pone muy melancólico”.

2. Le pelea mucho

“Nena, no, para peleas estoy yo, la que le tiene que pelear soy yo, no lo haga porque lo manda triste y aburrido, y me toca ponerle atención para subirle el ánimo”.

3. Le envía las camisas todas sucias

“¿Por qué tiene que darle los besos en la camisa?, ¿por qué no se los da en el cuello?, ¿por qué no sube la manga y los da en los brazos?; llega sucia y me toca lavarla, lávela o mándeme para el jabón”.

4. Lo manda ‘mal comido’

“Lo que pasa es que a mí me toca continuar con lo que usted empezó porque él llega todo alebrestado, la responsabilidad es suya y si no puede debe avíseme para buscar a otra”.

5. Usted no se lo lleva

“Ponga un poquito más de empeño ya que él se quiere ir, yo quiero que se vaya y usted quiere ser la titular”.

Por último, la ‘tiktoker’ dice en la grabación que si se pone las “chanclas”, las deje en el puesto en el que las encontró ya que eso le da rabia.

El video publicado en la cuenta de TikTok que parece como @yeimmyrubianoroa suma más de 472.000 reacciones y es viral en la plataforma.