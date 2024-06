La decimoquinta ‘Orejona’ que obtuvo el Real Madrid el pasado primero de junio contra el Borussia Dortmund, ha dejado muchas postales, pero no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella.

Es el caso de un video que está rondando en redes sociales y se ha hecho viral por el valor moral que se refleja en él, y que demuestra de qué están hechos los colombianos.

Durante una de las celebraciones que hicieron los hinchas del equipo ‘merengue’, en España, un hombre de ciudadanía colombiana se encontró el celular de un fanático, buscó un punto alto para llamar la atención, y con el teléfono en su mano empezó preguntar de quién era.

De inmediato, todos los presentes se concentraron en lo que les decía aquel desconocido, cuando de repente un hombre lo abordó y le hizo saber que el móvil era suyo cuando lo desbloqueó con el reconocimiento facial.

Los comentarios y las felicitaciones hacia Alexander Robles, como se identificó el hombre en Instagram, no se hizo esperar, e incluso para muchos se trató de un caso de honestidad que en nuestro país nuca se verá.

Acá, el curioso momento.

“Me hace muy feliz ver que hay gente buena y honrada”, “menos mal que lo encontró un hermano latino y no uno de esos que envían móviles a Marrakech”, “soy de Colombia y confirmo que eso no pasa acá”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el ‘post’.

