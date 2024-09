Pese a que durante los últimos meses se han viralizado casos de cobros excesivos a turistas por parte de algunos vendedores en Cartagena, esta sigue siendo una de las ciudades preferidas por los extranjeros.

(Vea también: Exreina de belleza, condenada por explotar a más de 50 menores con turistas en Cartagena)

Esto, como se ha manifestado desde el Gobierno, le sirve a la ciudad amurallada para la reactivación económica, teniendo en cuenta que el índice de visitantes de otros países ha disminuido.

Pero, en algunos casos, la llegada de ciudadanos de otro país puede causar asombro en algunos residentes, tal y como quedó registrado en un video que se viralizó en las últimas horas.

Allí se aprecia cómo un hombre alto y de piel morena camina por las calles de Cartagena en las horas de la noche. Lo que llama la atención es la forma en la que varias mujeres que se cruzan con él lo miran de arriba abajo.

Acá el video en cuestión:

Dude walks in an area with prostitutes and acts like girls are looking at him pic.twitter.com/rWBUs1bIgz

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 15, 2024