Todo ocurrió cuando al capturado por intento de robo le estaban reconstruyendo el caso y le leían los hechos por los que era señalado.

(Vea también: Arrestan a ‘influencer’ con 12 millones de seguidores por acusación de abuso)

“Alcanzaron a coger al ladrón con la moto y se lo llevaron al CAI de la Policía”, se estaba escuchando cuando el capturado se levantó de su silla y salió de la sala en que se encontraba.

El sujeto estaba en un centro de detención transitoria (CDT) y en el momento que intentó huir no hubo nadie que se lo impidiera.

De hecho, salió caminando con toda tranquilidad por la puerta principal de la habitación, que se encontraba abierta de par en par.

Solo instantes después se vio en la imagen a un oficial de Policía que salió detrás de él, lo alcanzó y lo devolvió al asiento en el que estaba, en donde lo esposó para que no se volviera a ir.

Lee También

“El acusado se fue, el acusado salió”, fue la alarma emitida por una mujer que se encontraba conectada y que se percató del intento de fuga.

Al respecto, el fiscal del caso reaccionó de una manera bastante particular, pues manifestó:

“No me di cuenta, pero ahí no hay cómo volarse. Me distraje en un momentico y se me voló”.