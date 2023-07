Darío Gómez, conocido como el verdadero y único Rey del despecho en Colombia, cumple este 26 de julio un año de su fallecimiento. Su fanaticada lo recuerda con mucho cariño pues dejó canciones que a más de uno lo acompañaron a sobrellevar una tusa o una pérdida de un ser querido.

El músico falleció en Medellín a la edad de 71 años y dejó un legado musical que las nuevas generaciones de cantantes, como Pipe Bueno o Yeison Jiménez, honran en sus creaciones. Además, siempre se le vio con un aguardiente en la mano o un buen whisky, licores perfectos para disfrutar sus grandes temas.

Para recordarlo, en Pulzo le entregamos cinco frases de canciones que marcaron la carrera de Darío Gómez, pero que han acompañado a más de uno en sus momentos de tristeza.

Aliste el aguardiente y brinde por el Rey del despecho:

Frases de canciones de Darío Gómez para dedicar

“Nadie es eterno en el mundo”

Todo lo acaban los años. Dime, ¿qué te llevas tú?. Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz.

“Entre comillas”

Por qué no me oyes cuando quiero hablar. Si tú no eres muda porque te callé y por qué me esquivas cuando te quiero besar mañana no digas… mañana no digas porque te fallé.

“Mi corazón está solito”

¿De qué me sirve entregarme en cuerpo y alma? ¿De qué me sirve serte fiel y amarte tanto? Si hasta mi voz y mi presencia te repudian y cuando un beso quiero darte, me rechazas.

“La Tirana”

Me diste el corazón y me lo diste herido. Otro amor te engañó y tu engañaste el mío. Por qué eres tan tirana con el que sabe amarte.

“Sobreviviré”

Fue imposible para mí volver a empezar. Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón y durante mi soledad sentí lástima de mí, que hasta lloré y hoy me avergüenza saber que tanto te amé.

