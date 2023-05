Desde hace unas semanas, Catalina Gómez (hija del fallecido cantante Darío Gómez) ha entregado una serie de declaraciones que para muchos han sido polémicas. Ahora, uno de los hermanos del artista salió a pedirle que explicaciones por sus palabras.

“Está publicando unos videos, donde dice que [los hermanos] somos unos desagradecidos, que Darío nos ayudó a todos y que nosotros no hicimos sino hacerle daño. Quiero que le expliques a Colombia eso”.

El familiar del ‘Rey del despecho’ le exigió más respeto por la memoria del cantante y por la de toda su familia. Además, hizo una aseveración que para muchos es delicada:

“Ellos se han ganado la lotería con Darío, se la ganaron. Porque no somos nosotros los que quedamos con las propiedades ni la riqueza de Darío. Él nos ayudó con trabajo a cuatro hermanos y después nos despidieron a todos, así fue”.

Continuó diciendo lo siguiente: “Cada quien puede hacer sus publicaciones con las fotos de mi hermano porque Darío es de Colombia”.

Lo cierto es que todo empezó por el tema de un monumento que le harían al cantante y por el precio que costaría dicha obra.

Este es el video:

Catalina Gómez había respondido una pregunta en sus redes sociales, que deja muy mal parados a los hermanos del artista:

“No los quiero, por cómo fueron con mi papá. Mi papá, a toda su familia, les dio la mano y mi mamá también. Han sido seres espectaculares y muy bondadosos y muy buenos. No solo con los de la calle, también con la familia, solo que hay gente que no valora eso y no pagan bien”.