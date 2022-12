Eso tomó por sorpresa a más de uno, pues justo en ese momento la persona no estaba solicitando taxi. Lo que no notaron algunos es que se trataba de una broma de la empresa por el Día de los inocentes, pues el mensaje también decía que su conductor era el capitán de Argentina, selección campeona del Mundial Qatar 2022.

“Tu conductor está llegando, Lionel Andrés Messi está muy cerca del punto de recogida”, se lee en la alerta que muchos abrieron con ‘susto’, según trinaron, porque no se dieron cuenta de que era una inocentada, al tiempo que otros la recibieron con risas, pues sí lo notaron.

Entre quienes se ‘asustaron’, hubo reacciones como: “¿Cuándo pedí taxi?” y “¡qué h$ susto esta notificación @cabify_colombia! Yo toda metida en la cama, sin saber qué día es hoy, menos mal sí me sé el nombre completo de Messi”.

Mk casi se me para el corazón cuando leí la broma de cabify, y lo peor es que decía que Messi me iba a recoger JAJAJA, lo que pasa por no leer bien

