En redes sociales, diferentes trabajadores del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (SITP) se han viralizado por las curiosas publicaciones que hacen en sus perfiles.

(Vea también: Vendiendo arepas y huevos, mujer recoge plata para alegrarles la Navidad a niños pobres)

Así como ocurrió con una conductora que se ha robado varias miradas de los usuarios por su belleza, 4 de sus compañeros se hicieron famosos en TikTok por el curioso y cómico video que publicaron.

Dramatizando el famoso intro del programa infantil ‘Las Chicas Superpoderosas’, los hombres crearon su propia versión de los personajes y sacaron más de una risa en los internautas.

“Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la sustancia X. ¡Y así nacieron las Chicas Superpoderosas!”, dice la primera parte del audio, mientras un conductor deposita varios elementos en un recipiente para aparentar revolverlos.

Una vez completa su ‘mezcla’, aparecen en escena sus compañeros, quienes portando el uniforme de trabajo actuaron como si ellos fueran las 3 muñecas de la serie animada, quienes tenían la misión de salvar el mundo.

“Bombón, Burbuja y Bellota dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal”, concluye el audio, mientras los conductores caminan presumiendo sus supuestos poderes.

Lee También

Las reacciones no se hicieron esperar y varios usuarios expresaron la risa que les produjo el curioso clip.

“Amo vivir en Colombia”, “de razón no me pasaba el T163”, “el jefe viendo eso”, “y uno llegando tarde al trabajo”, “hoy revivió el cine”, “lo mejor que vi en TikTok hoy”, “se van a hacer echar”, “y luego dicen que Transmilenio es un mal servicio”, “y uno estresado porque no pasa el bus”, “excelente ambiente laboral”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.