De acuerdo con el diario India Today, el suceso aconteció el pasado sábado, exactamente en la ciudad de Thanjavur.

Buvaneswari, mamá de unos gemelos nacidos recientemente, relató al mismo medio que una manada de monos salvajes ingresaron a su casa luego de quitar las tejas del techo.

Los animales aprovecharon que nadie estaba cuidando a los hermanos, los cuales disfrutaban de una siesta, y los raptaron. Aunque la madre de familia escuchó los desaforados gritos de los monos, fue unos minutos después que se dio cuenta de que sus bebés no estaban en la cama.

Cuando la desolada mujer empezó a llorar en la calle, los vecinos le preguntaron qué le pasaba y tras contarles, decidieron ayudarla a buscar a sus bebés, detalla el rotativo indio.

Buvaneswari, the mother of newborn twin girls, alleged that monkeys entered her home and picked up the sleeping babies.https://t.co/ZVipgqJM0k

— IndiaToday (@IndiaToday) February 14, 2021