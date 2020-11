De acuerdo con el diario The Sun, la mujer estaría utilizando la plataforma para adultos OnlyFans para ofrecer estos servicios a los pasajeros.

La mujer, que también vende su ropa interior en línea, atrae a los clientes publicando en esa plataforma atrevidas fotos que se toma dentro de los aviones y con su uniforme, según indica el mismo rotativo.

Ese medio detalla alguna de las fotos con las que la azafata promociona su segundo negocio.

En una foto se la ve subiéndose la falda en la cocina de un avión, a pocos metros de pasajeros. En otra, está en el baño mostrando solo medias debajo de su uniforme, con la leyenda: “No bragas los domingos”, señala The Sun.

La auxiliar cobra a las personas 25 libras por su ropa interior (casi 120.000 pesos), pero la “tarifa aumenta considerablemente por los servicios uno a uno”, agrega el diario británico.

“Deberá pagar una tarifa de seguridad de 50 libras esterlinas para cumplir. Los precios varían según la reunión solicitada, sin negociación. Si he reservado un hotel para trabajar, la reunión tendrá lugar allí (Londres)”, escribe la propia azafata en su cuenta de OnlyFans, quien se mostró orgullosa de ser miembro de British Airways.

Incluso, ofrece tratos especializados cuando los aviones van en el aire. “Si alguna vez quieres entretenimiento para adultos a bordo, todo lo que tienes que hacer es darme una suma de dinero y disfrutarás de una experiencia completamente diferente de tu elección”, añade la atrevida auxiliar de vuelo.

“Claramente se está prostituyendo y está impulsando su negocio usando fotos tomadas a bordo de aviones de British Airways. Lleva el uniforme de la aerolínea y no hay duda de que es azafata. Es un incumplimiento del deber y no la imagen que BA quiere de su tripulación de cabina”, dijo a The Sun una fuente cercana al caso.

Por ahora, la aerolínea sigue tratando de identificar al miembro de su personal que está ofreciendo servicios sexuales entre los vuelos e incluso dentro de los aviones.

