El aguardiente es una bebida alcohólica emblemática de Colombia, reconocida no solo por su sabor distintivo, sino también por su profunda importancia cultural, que representa una parte esencial de la identidad colombiana, asociándose con la calidez de la gente, la tradición y la celebración de la vida.

Se produce principalmente a partir de la caña de azúcar. Su proceso de destilación es fundamental y se le añaden sabores naturales como el anís, que le confiere su aroma característico. La graduación alcohólica del aguardiente oscila entre el 29 % y el 50 %, variando según la región y el productor.

Para cada turista que visita Colombia, es casi un ritual probar el ‘guaro’, como se le conoce popularmente. No es raro que un colombiano ofrezca esta bebida a sus visitantes. Sin embargo, el sabor del aguardiente puede ser un tema divisivo: para algunos, es una delicia, mientras que para otros puede resultar un poco más complicado de apreciar.

Un caso reciente que ha generado conversación en redes sociales es el de Micaela, una ciudadana argentina que compartió su experiencia en Bogotá a través de TikTok.

En su video, Micaela se preguntó: “¿Qué tienen los colombianos con el guaro?“, refiriéndose a la frecuencia con la que le ofrecieron aguardiente durante su estancia. Aunque nunca se negó a probarlo, su opinión no fue del todo positiva.

“Me imagino que por ser extranjera, por el simple hecho de estar ahí, tenés que tomar guaro”, comentó, destacando la presión social que puede sentirse al ser visitante en un país con tradiciones tan arraigadas. Sin embargo, manifestó que, a pesar de ser una bebida muy tradicional en el país, no lo volvería a consumir y que prefiere solo tomar “agüita”.

“Hoy en día me niego rotundamente porque no lo puedo pasar. Así que a mí déjenme con mi agüita, mi coctelito, mi cervecita, pero no me pidan que tome guaro“, finalizó.