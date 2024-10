Por: Tu Barco News

En las distintas ciudades de Colombia, es común observar a artistas y emprendedores en medios de transporte, ofreciendo sus productos o presentando su talento.

En Bogotá, uno de estos jóvenes es ‘Georgito’, un cantante que ha encontrado en Transmilenio un espacio para compartir su música y, al mismo tiempo, buscar el sustento para su familia.

Cada día, el joven sube a los buses con su guitarra, listo para cautivar a los pasajeros con su voz. A través de su cuenta de TikTok, @georgito_0, comparte momentos de su jornada, mostrando no solo su talento musical, sino también su determinación por cambiar su vida.

En uno de sus videos, expresó: “Muchos pueden decir que yo soy vicioso, estoy tratando de cambiar mi vida para bien… he sacado plata para acá pa’ la casa, como unos 400 he sacado”.

Recientemente, compartió una noticia con sus seguidores: con lo que ha ganado en Transmilenio y ahorrando por una semana y media, logró comprarse un iPhone. “Muchachos, Dios me los bendiga. Estoy feliz porque me pude comprar el celular. Esto me lo compré con el esfuerzo gracias al Transmilenio y a la gente”, dijo con una sonrisa.

Críticas a favor y en contra

El video ha generado una mezcla de reacciones en las redes sociales, donde los comentarios varían desde el apoyo incondicional hasta críticas hacia su método de sustento.

Mientras algunos usuarios expresan su desacuerdo, afirmando: “Desde hoy no voy a dar nada a nadie en la calle”, otros defienden la autenticidad de Georgito. Comentarios como “Felicidades, bro, en serio, cada progreso es importante para tu futuro” o “No entiendo los malos comentarios; tiene un talento maravilloso con la guitarra acústica” destacan el valor de su esfuerzo y su arte.

‘Georgito’ sigue firme en su propósito: ganarse la vida de manera honrada, sin hacerle daño a nadie y con la esperanza de que su talento lo lleve lejos. A medida que comparte su viaje en TikTok, inspira a muchos a reconocer el valor del trabajo arduo y la dedicación.

