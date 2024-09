Una sudafricana celebró este viernes sus 118 años, lo que la convierte en una de las personas más longevas del mundo, un hito que marcó con una pequeña fiesta en un hogar de ancianos, a 180 km al noreste de Ciudad del Cabo.

Margaret Maritz nació el 27 de septiembre de 1906, según una copia de su documento de identidad mostrada a los periodistas por una asociación que ayudó a organizar su cumpleaños en la localidad de Touws River.

El documento de identidad no pudo ser verificado de forma independiente, pero su fecha de nacimiento indicaría que es mayor que la japonesa Tomiko Itooka, de 116 años, nacida el 23 de mayo de 1908 y registrada por el Gerontology Research Group de Estados Unidos como la persona viva más longeva del mundo.

Margaret sopló una vela en una gran tarta de cumpleaños rosa, rodeada por dos de sus 14 hijos, según compartió el medio local The Sudan Times.

