Según se ve en el clip, una ardilla voladora es la sensación en la red social luego de protagonizar una escena del crimen tan convincente que ha causado una ola de reacciones a su favor, al punto de ser digna de un premio Óscar.

El video viral de dos minutos muestra cómo la ardilla con todo el cuidado del caso recrea un escenario y suceso, empezando por tirar una escoba al suelo y luego con la medida exacta se coloca debajo de ella simulando ser aplastada.

I have died. I am dead. Here I shall lay, Call the police.💀 pic.twitter.com/oUhCOdOSRd

