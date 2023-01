Es bien sabido que el estruendo de la pólvora puede causar serios efectos en los animales. De hecho, una funeraria de mascotas en Medellín, Colombia, reportó la muerte de ejemplares de varias especies por causa de la pirotecnia en épocas como la de Navidad y Año Nuevo.

Y es que hasta los ‘youtubers’ se quejan del impacto de los fuegos pirotécnicos en los animales, pues el conocido niño de ‘La granja del borrego’ mostró la manera en la que caballos y ovejas sufren ante el sonido de la pólvora.

Para evitar cualquier tipo de problema, un mandatario local dio la pauta que muchas personas aplauden alrededor del mundo pues sobrepuso el bienestar de un animal famoso de su pueblo, a la alegría de las fiestas de cierre de año para su gente.

Thor es una morsa que sorprendió con su presencia a los habitantes de Scarborough (Reino Unido) en la mañana de Año Nuevo. Al no ser una especie nativa de la zona, los ciudadanos decidieron recibirla como una huésped de honor.

La cuenta de Twitter @BdmlrYorksLincs publicó las imágenes de Thor deambulando por varias de las calles del pueblo:

Thank all involved on the rescue response to Thor the Walrus yesterday.

It was a long day & night for our volunteers, along with Scarborough Sealife, Police, Scarborough Council, YSG, and RSPCA. We will publish our full report today, however, for now photos. #Thorthewalrus pic.twitter.com/ffBeBpny0g

— BDMLR Yorkshire & Lincs (@BdmlrYorksLincs) January 1, 2023