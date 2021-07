De acuerdo con la firma analista Canalys, el mercado de celulares creció bastante en el segundo trimestre de este año, todavía marcado por una crisis económica por la pandemia del coronavirus.

La gran ganadora fue la marca china Xiaomi, que al crecer un 83 % en estos meses, desplazó a Apple (iPhone) y ahora se convirtió en la segunda empresa que más vende ‘smartphones’ en todo el mundo.

Apple, por su parte, solo creció un punto porcentual en el segundo trimestre, lo que le deja un 14 % del mercado global de venta de celulares inteligentes.

