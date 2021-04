Con estos ‘stickers’, WhatsApp busca ofrecer “una manera creativa y divertida de conectar con los demás y de compartir en privado la alegría, el alivio y la esperanza que inspiran las vacunas contra el COVID-19”, dijo la ‘app’ en su página oficial.

(Vea también: Trucos para recuperar mensajes eliminados de WhatsApp, incluidos los de su ex)

Adicionalmente, el sitio web indicó que la novedad es una forma de “expresar gratitud hacia los héroes del sector de la salud que siguieron trabajando para salvar vidas durante estos momentos difíciles”.

Esta fue una iniciativa que WhatsApp impulsó junto con la Organización Mundial de la Salud. A continuación podrá ver la confirmación de la aplicación en su cuenta de Twitter:

This #WorldHealthDay, we are proud to partner with @WHO on a new sticker pack called “Vaccines for All!” to help us express the joy, relief and hope COVID vaccines offer, and to show appreciation for the healthcare heroes.https://t.co/SQTkvWKaPI pic.twitter.com/iuPjbAFdbp

— WhatsApp (@WhatsApp) April 6, 2021