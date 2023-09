Diversos medios dan cuenta hoy de las novedades que prepara Meta, el gigante tecnológico bajo cuya tutela están las aplicaciones Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp y Workplace.

Según ha divulgado WaBetaInfo, la última versión beta (2.23.19.8) muestra una nueva ventana más que relevante: la de ‘Third-party chats’. Y es que la Ley de Mercados Digitales Europea obliga a los proveedores de las principales apps de mensajería a abrir sus servicios a terceros. Entre las apps está WhatsApp.

(Vea también: Haga sus stickers para WhatsApp desde su iPhone en menos de 5 segundos sin descargar)

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.19.8: what's new?

WhatsApp is working on complying with new EU regulations by developing support for chat interoperability, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/XI6zMoOD5P pic.twitter.com/Jpd9Leh2Ki

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 10, 2023