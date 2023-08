La plataforma de mensajería más famosa del mundo, WhatsApp, sigue innovando con sus actualizaciones, esta vez integró una función que frenaría los mensajes de estafa dentro de la aplicación. Vea en qué consiste.

Después de más de un año desde que se popularizaron los mensajes de estafa como los del supuesto gerente de Amazón, falsas inversiones y oportunidades de trabajo engañosos, Meta tomó la decisión de ponerse al frente de estos reportes.

En ese sentido, la plataforma anunció que la integración de una herramienta que permite denunciar los mensajes fraudulentos y así evitar que personas caigan en estafas.

De tal forma, la funcionalidad llegó dentro de la nueva actualización de WhatsApp, de modo que para usarla solo deberá pulsar un mensaje y reportarlo.

Esto ayudará a que la aplicación bloquee y elimine a los emisores de dichos mensajes, mejorando la seguridad de la plataforma.

Asimismo, desde Meta informaron que los reportes serán anónimos, por lo cual, los estafadores no serán alertados de las denuncias. Por otro lado, se presume que si hay reportes masivos de mensajes de estafa, WhatsApp bloqueará automáticamente a los contactos que envíen dichos mensajes.

Cabe resaltar que los estafadores cibernéticos están empleando este canal para abordar a víctimas y robarles su información confidencial, por lo que cada día se están implementando mejoras a la seguridad de los usuarios.

💪

🙅‍♀️

reporting helps us create a safer, better experience on WhatsApp. pic.twitter.com/3XK8in90Vr

— WhatsApp (@WhatsApp) August 4, 2023