WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en el mundo, con millones de personas que la usan a diario para comunicarse con sus familias, amigos y compañeros de trabajo; sin embargo, la aplicación dejará de ser compatible en varios equipos de celular.

La aplicación ya no funcionará desde el próximo septiembre del presente año, está situación es importante tomarla en cuenta para saber si el equipo de los usuarios aún podría usar la aplicación y poder seguir en contacto con los seres queridos.

La app perteneciente a Meta dio a conocer recientemente que algunos smartphones dejarán de ser compatibles con WhatsApp a partir del 30 de septiembre. Se trata de modelos tanto de Android como de iOS estos equipos son:

Samsung

Samsung

iPhone

Huawei

LG

Smartphones de otras marcas

