En las últimas semanas, se ha hablado mucho de una campaña un tanto polémica y extraña por parte de Motorola y que aplicará para México también, grosso modo, la compañía parte de Lenovo, buscaría bloquear todos los dispositivos que se han comprado en el ‘mercado gris’.

Antes de cualquier cosa hay que entender lo que significa el mercado gris. Es un término que se refiere a cuando se hacen importaciones de productos extranjeros para su comercialización, en este caso en México, lo interesante es que no se trata de medios oficiales y se le dice gris, ya que no es ilegal, pero esta mercancía no la distribuyen tiendas certificadas u oficiales.

Con lo anterior aclarado, Motorola ha mencionado que desde el 27 de julio, los equipos de su marca que no hayan sido comprados por medios oficiales, que no se encuentren homologados y que no cumplan la Norma Oficial Mexicana 24, verán que el dispositivo en cuestión será inhabilitado de manera definitiva y por lo mismo, este quedará completamente inutilizable.

La medida aplica para todo aquel dispositivo conseguido desde el 27 de julio de este mismo 2023.

Los usuarios recibirán un par de alertas sobre la situación de sus equipos y avisando con antelación que el celular quedará inservible.

Motorola ya ha mencionado que si nuestro equipo se encuentra en esta situación, se le otorgará un atractivo descuento de un 30% de descuento en la compra de un equipo completamente certificado.

Para lo anterior se necesita llenar un formulario, el IMEI del dispositivo distribuido y adquirido por el mercado gris y con ello, los usuarios podrán ser acreedores del cupón.

Toda la información respecto a las medidas actuales de Motorola, se encuentra en el siguiente sitio web.

¿Cómo podemos verificar que nuestro equipo esté bien?

Si no llegamos a recibir las alertas antes mencionadas, podemos estar seguros con nuestro celular Motorola.

Si el celular fue adquirido por medio de un distribuidor oficial y autorizado en México, no debemos preocuparnos, pues todo se encuentra en regla.

