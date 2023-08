No cabe duda que el televisor es uno de los aparatos tecnológicos que más podría ser utilizado por las familias en los hogares del mundo, ya que por muchas generaciones ha funcionado como el medio para ver los programas favoritos y hasta las películas de cd como en los tiempos de antaño.

Pero hoy en día, con el avance de la tecnología, este dispositivo no ha desaparecido, sino que ha evolucionado con el tiempo. LG, la reconocida e importante marca de televisores y electrodomésticos en general, ha dado un nuevo paso con los “rectangulares” en el mundo.

Uno de los factores más molestos de los aparatos electrónicos son los cables y LG, ha creado el primer televisor inalámbrico, con nueva tecnología e innovación en diseño, así como el también conocido televisor enrrollable de la misma marca. Además, que por ahora solo se encuentra a la venta en Corea del Sur.

Por eso la novedad de LG se llama el LG SIGNATURE OLED M con tecnología Zero Conect Box, que elimina todos los cables pero excepto el cable de poder, pero no siendo necesario para conectar otros dispositivos.

De acuerdo con la marca, ese nuevo televisor es capaz de trasmitir video y audio desde consolas de videojuegos, televisión por streaming u otros aparatos que se encuentran conectados hasta con 10 metros de distancia del TV.

También afirmaron que aunque sea inalámbrico, no afectara la calidad de la imagen, pues se podrá proyectar imagen en resolución 4K que se puede transmitir desde entradas HDMI, USB, RF, LAN y Bluetooth.

Y es que para nadie es un secreto, que con el tiempo las grandes marcas han avanzado de esta manera en los dispositivos. Como lo han hecho con diademas, audífonos, entre otros.

Otra novedad con respecto al nuevo TV y es su tamaño. Contará con una pantalla de 97 pulgadas junto con una distancia de 245 centímetros de longitud diagonal, lo que lo hace la pantalla más grande dentro de la serie de televisores en el mercado.

Aunque por ahora no se conoce su precio oficial, los fabricantes han anunciado que el televisor solo se distribuirá en Corea del Sur, mientras se finiquitan los detalles para su comercialización en Europa y Norteamérica. Asimismo, no han confirmado si también será vendido en las tiendas de Latinoamérica.

