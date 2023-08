Además del competido mercado de los celulares, otro que tiene gran importancia en la tecnología de todo el mundo es el de las tabletas digitales, ya que si bien su impacto ya bajó a diferencia de lo que fue hace unos años, las compañías se esfuerzan cada vez más por sacar un producto que acompañe a los usuarios en todas sus labores diarias.

Al igual que los celulares, también hay de estos dispositivos en gama baja, media y alta, consiguiéndose desde los 500.000 hasta los casi 7’000.000 de pesos colombianos.

Pues buscando dominar el mundo tecnológico, pero de gama media en esta oportunidad, Samsung ya tiene listo un nuevo lanzamiento con el que espera vender miles de unidades, debido a la calidad, las características y el bajo precio con el que contará.

Se trata de la Galaxy Tab A9, un dispositivo que llega a reemplazar la Galaxy A7 Lite, que fue lanzada en 2021 y con el paso del tiempo ha quedado un poco obsoleta. Esta tableta en particular cuenta con un tamaño de 8,7 pulgadas, mejorando no solo el tamaño sino también la vista y la calidad de la imagen con respecto a la versión pasada.

Galaxy Tab A9 has received FCC certification

Samsung is preparing to launch three new tablets in the coming weeks alongside the new S23 FE, accessories, and more. There’s a lot left to Unpack pic.twitter.com/JulBaAHv35

— Anthony (@TheGalox_) August 8, 2023