WhatsApp está probando una función para smartphones Android con la que los usuarios podrán generar nuevos ‘stickers’ personalizados gracias a la Inteligencia Artificial (IA), que tan solo requerirá una descripción de la imagen deseada.

La plataforma de mensajería instantánea, que activó el ‘modo zurdo’, continúa ideando nuevas características con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios. Así, la red social está probando la implementación de IA por primera vez, a través de la tecnología ofrecida por Meta.

En concreto, WhatsApp para Android está probando un generador de stickers con IA, que creará estas imágenes a partir de las indicaciones dadas en una breve descripción del usuario. De esta forma, la app producirá de forma automática aquellos ‘stickers’ que los usuarios tengan en mente.

Tal y como ha podido conocer WaBetaInfo gracias a la última actualización beta de WhatsApp para Android 2.23.17.14, la plataforma ha incluido un botón de crear dentro de la pestaña de ‘stickers’ en el teclado.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.17.14: what's new?

WhatsApp is rolling out a feature to create and share AI stickers, and it is available to a very limited group of beta testers!https://t.co/spn8xvezZk pic.twitter.com/6iDf9cOdPf

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 14, 2023