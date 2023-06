La privacidad y seguridad en la comunicación digital se han convertido en una preocupación cada vez más importante para los usuarios de todo el mundo.

(Vea también: Cómo leer mensajes borrados en WhatsApp en cinco pasos; descubra el secreto)

Ante este panorama, diversas aplicaciones de mensajería han surgido, prometiendo ofrecer el mejor nivel de protección a los datos de sus usuarios. Entre las alternativas más populares se encuentran WhatsApp y Telegram, pero sorprendentemente, ninguna de ellas es la más segura.

La ‘app’ de mensajería más segura

La aplicación que ha demostrado ser la más fiable en términos de seguridad es Signal, según diferentes estudios y recomendaciones de expertos en ciberseguridad.

Aunque no es tan popular en comparación con sus competidores, cuenta con una larga trayectoria en el mercado y ha demostrado su compromiso con la privacidad de los usuarios al no almacenar información sensible ni compartir ningún dato con terceros.

Esta aplicación utiliza un protocolo de encriptación que garantiza la confidencialidad total de los mensajes, impidiendo que sean interceptados o leídos por personas no autorizadas.

Además, están alojados en GitHub, por lo que los usuarios podrán verificarlos en el momento que deseen y cuando eliminen mensajes ya no existirán.

No obstante, la seguridad no es el único factor a considerar, ya que también es importante la facilidad de uso y las opciones de personalización que una aplicación ofrece. En ese sentido, Signal se ha destacado por su interfaz sencilla e intuitiva.

Cabe mencionar que esta ‘app’ solo exige el número para registrarse, contrario a lo que hacen otras en las que se pide acceso a la ubicación, correo electrónico, nombre de perfil, foto, entre otras.

En resumen, aunque WhatsApp y Telegram son muy populares y cuentan con numerosos usuarios en todo el mundo, Signal es la aplicación de mensajería más segura y confiable que existe en la actualidad. Si la privacidad de sus conversaciones es una prioridad, no dude en probar esta alternativa.

Lee También

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Tecnología, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.