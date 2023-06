La red social Instagram explicó cómo funciona su sistema de recomendación y ha subrayado que cada pestaña de la aplicación (Feed, Stories, Explorar, Reels y Buscar) utiliza su propio algoritmo para personalizar la experiencia.

La compañía compartió los detalles sobre este procedimiento con el objetivo de favorecer la transparencia en su funcionamiento y para que tanto los usuarios como los creadores tengan el control de su experiencia en la red social.

En primer lugar, el CEO de Instagram, Adam Mosseri, dijo que la plataforma funciona con una variedad de algoritmos, clasificadores y procesos, y que cada uno tiene su propio propósito, de modo que se “adapta a cómo la gente lo usa”.

Mosseri indicó que para ofrecer contenido en el ‘Feed’, considera publicaciones recientes compartidas por las personas a las que siguen los usuarios, así como aquellas de perfiles que aún no siguen y que considera que podrían interesarles.

Para definir los intereses de los usuarios, se tiene en cuenta una serie de factores como el contenido o las cuentas a las que han seguido, le han gustado o con las personas que han interactuado.

Por otra parte, Instagram tiene en cuenta el formato que más les agrada. De ese modo, si alguien le da ‘me gusta’ habitualmente a fotos, la plataforma le recomendará principalmente este tipo de contenido.

Por tanto, entre las denominadas ‘señales’ que la red social tiene en cuenta para recomendar contenido son, por un lado, la actividad de los usuarios (contenido gustados, compartidos o guardados) y el historial de interacción con otros usuarios, cuando se advierte si se han comentado o no publicaciones de los demás.

How the “Algorithm” Works 📝

– “The Algorithm” (or actually algorithms)

– Ranking Stories

– Ranking Feed

– Ranking Reels

– Ranking Explore

– “Shadowbanning”

– How to Grow Your Audience

More details here: https://t.co/AzFTwRCp6e pic.twitter.com/ZUJDT37aaD

— Adam Mosseri (@mosseri) May 31, 2023