La lista de fallos, según los reportes se los usuarios, es variada, pues son múltiples los trámites que se han quedado en la fila por la intermitencia en la aplicación.

El asunto pasa desde las transacciones por PSE —en las que se debitó el dinero, pero el pago no se vio registrado—, hasta las transferencias de Bancolombia.

De hecho, las recargas también se habrían visto alteradas por las fallas, y los usuarios no dan espera.

Acá, uno de los reportes iniciales:

Luego de los varios comentarios difundidos en redes sociales, la aplicación respondió con un mensaje genérico en el que aseguraba que estaba revisando qué pasaba con algunos de sus servicios.

No obstante, hubo usuarios que publicaron el anuncio que emitía la aplicación. Muy molestos, pidieron respuestas.

Acá, más reportes:

@Nequi hice una consignación por medio del botón de recarga PSE me descontaron el dinero pero luego que me debitan la plataforma me dice que no está funcionando el servicio de recarga PSE. NECESITO UNA SOLUCIÓN pic.twitter.com/flWJdoEPse

— Camilo Rojas M. (@Camilorojas992) May 31, 2023