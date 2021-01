El comienzo de año ha sido muy agitado para la ‘app’, ya que el anuncio sobre sus nuevos términos de privacidad ha despertado una gran curiosidad y preocupación en sus usuarios. A pesar de que WhatsApp modificó y extendió la fecha para el cambio, el malestar aún está presente.

La situación ha superado algunas barreras e incluso la aplicación tendrá investigaciones en Colombia con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quien adelantará un proceso para establecer el manejo de datos de la plataforma.

La incomodidad ha llegado también a India, en donde, según el medio especializado Android Authority, el gobierno de ese país le ha solicitado a WhatsApp que retire los cambios en su nueva política de privacidad.

El medio indica que el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información le envió una carta al CEO de WhatsApp, Will Cathcart, pidiéndole que no aplique las condiciones en esa región del mundo.

Uno de los argumentos que se exponen es que esta solicitud no es un requisito en los países de la Unión Europea, gracias a la ley de protección de datos que está vigente, pero sí tiene que ser una obligación en India.

Adicionalmente, en redes sociales, el ministro de Derecho y TI de India, Ravi Shankar Prasad, comentó que “es posible hacer negocios pero se debe respetar los derechos” de todos los ciudadanos que viven allá.

Esta es la publicación en Twitter del mandatario:

➡️ Be it WhatsApp, Facebook or any other digital platform they are free to do business in India but it should be done in a manner without impinging upon the rights of Indians who operate it. The sanctity of personal communications needs to be maintained: @rsprasad at #15IDS pic.twitter.com/p33qynU6Ur

— RSPrasad Office (@OfficeOfRSP) January 19, 2021